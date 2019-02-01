Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Türkiye'ye Geliyor

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 2- 3 Şubat'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2'nci Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye gelecek. Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği görüşmelerde, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, başta Filistin olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

ANKARA,

Kaynak: DHA