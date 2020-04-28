Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya Kovid-19 çağrısı: "Küreselleşmeye dönün"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya Kovid-19 çağrısı: "Küreselleşmeye dönün"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini çözmesi için küreselleşmeye dönmesi, bunu da doğru bir şekilde yapması gerektiğini ifade etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya Kovid-19 çağrısı:
28.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:38

Ürdün Kralı 2. Abdullah, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini çözmesi için küreselleşmeye dönmesi, bunu da doğru bir şekilde yapması gerektiğini ifade etti.

Kral Abdullah, Amerikan basın kuruluşu Washington Post için "Şimdi küreselleşmeye dönme zamanı ama bu defa bunu doğru bir şekilde yapalım." başlıklı bir makale kaleme aldı.

Ürdün Kralı, kendisinin tahtta kaldığı 22 yıl boyunca dünyada birçok savaş, terör saldırısı, bölgesel çatışma, mülteci akını ve finansal krize tanıklık yaptığını belirtti. Kovid-19 salgınına işaret eden Kral Abdullah, "Gezegendeki tüm liderlerin gündeminde neredeyse aynı konunun olduğu bir zaman hatırlamıyorum. Şu anda tarihin gerçekten çok sürreal bir zamanını yaşıyoruz. Ancak herkesin ortak endişesi, bunun koordineli bir eyleme dönüşmemesi." ifadesini kullandı.

"Bu kriz, küresel düzenimizdeki boşluklara büyük bir ışık tuttu"

Kral Abdullah, Kovid-19'un "küreselleşmeden dönüş" deyiminin sözlüklere girdiği bir dönemde ortaya çıktığına dikkati çekerek dünyada daha önce yaşanan hiçbir olayda kimsenin mevcut sistemleri düşünmeye itilmediğini kaydetti.

Salgın nedeniyle tüm dünyanın sirenlerini açtığını aktaran Kral Abdullah, "Daha önceki tehditlerin aksine bu (Kovid-19) hepimizi vuruyor. Bu kriz, küresel düzenimizdeki boşluklara büyük bir ışık tuttu. Bu boşlukların nedeni, toplumsal adaletsizlik, gelir eşitsizliği, yoksulluk ve kötü yönetimdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kral Abdullah, birçok kişinin pandeminin sonrasında yeniden inşa konusunda iyimser olduğunun altını çizerek bunun yerine daha yeni ve daha iyi bir düzen kurulmasına odaklanması gerektiğini vurguladı.

"İş birliğini başlatan bir yeniden küreselleşme modeli oluşturmalıyız"

Kral Abdullah, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bazılarının savunduğunun aksine küreselleşmeden dönüş yerine, hepimizin yeniden küreselleşmeden yararlandığını görüyorum. Ancak bu defa küreselleşmeyi doğru bir şekilde yapmalı, insanların iyiliğini merkez alan bir dünya entegrasyonunu amaçlamalıyız. Ülkelerimiz arasında kapasite kuran ve güçlendiren, rekabetten ziyade gerçek iş birliğini başlatan bir yeniden küreselleşme modeli oluşturmalıyız. Tek bir ülkeyi tanıyan, tek başına hareket eden bir küreselleşme başarılı olamaz. Bir ülkenin başarısızlığı, her ülkenin başarısızlığı olmalıdır."

Yeniden küreselleşme sürecinde dünya düzeni ve sistemlerinin yeniden ölçülüp tartılması gerektiğini kaydeden Kral Abdullah, "Uluslararası kurumları yeniden yapılandırmalıyız, gerektiği yerde yenilerini kurmalıyız. Ulusal sınırların ötesinde farklı sektörlerdeki yetenek ve kaynakları bir araya getiren kurumlar kurmalı ve bunları devam ettirmeliyiz." çağrısında bulundu.

"Arap milletleri olarak birlikte hareket etmekten başka seçeneğimiz yok"

Kral Abdulllah, Ürdün'ün bu konuda elindeki tüm deneyimi kullanabileceğini vurgulayarak "Arap milletleri olarak salgının üzerimizdeki etkilerini azaltmak için birlikte hareket etmekten başka seçeneğimiz yok. Kendimizi korumak için bağlı olduğumuz kaynaklar artık yeterli değil. Bu ortak tehdide karşı farklılıklarımızı bir kenara bırakmalı ve dünün çekişmelerinin anlamsız olduğunu anlamlıyız." görüşünü dile getirdi.

Şimdi harekete geçilmezse tüm ülkeleri işsizlik, açlık ve yoksulluğun beklediğine işaret eden Kral Abdullah, küresel fırsat boşluğunun doldurulması gerektiğinin altını çizdi.

Kral Abdullah, makalesinde, şunları kaydetti:

"Kovid-19, her liderin karşı karşıya kaldığı bir tehdit. Bu tehdidi yenmek istiyorsak mantıksız görüneni yapıp, siyaseti ve popülariteyi bir kenara koymalıyız. Doktorların önerdiğinin tam tersini yapmalıyız. Bir araya gelip, çalışmalıyız. Bu tek tehditle yüzleşmek için tek bir odağımız olmalı: Her yerdeki insanların hayatta kalması ve iyi olması."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Haberler
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı Haberler
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi
Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler
Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Harun Tan Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Malcolm Thomas Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan dünyaya Kovid-19 çağrısı: "Küreselleşmeye dönün" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 19:54:20. #1.15#
title