Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan ile ilişkilerinin söylentilerle sarsılmayacağını belirtti
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan ile ilişkilerinin söylentilerle sarsılmayacağını belirtti

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan ile ilişkilerinin söylentilerle sarsılmayacağını belirtti
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Suudi Arabistan ile ilişkisinin sağlam olduğunu, şüphe ve söylentilerle sarsılmayacağını ifade etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin Suudi Arabistan ile ilişkisinin sağlam olduğunu, şüphe ve söylentilerle sarsılmayacağını ifade etti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda kabul etti.

Bin Ferhan, 2. Abdullah'a Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini konu alan sözlü mesajını iletti.

Kral 2. Abdullah, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı "fitne" davası dahil ülkesinin çeşitli zorluklarla yüzleşmesinde Riyad'ın gösterdiği destekleyici tutumdan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Riyad'ın tutumunun ve açık destek mesajlarının, Suudi Arabistan'ın ve yöneticilerinin Ürdün'e yönelik daimi destekleyici siyasetini yansıttığını belirten 2. Abdullah, "Ürdün ile Suudi Arabistan arasındaki güçlü ilişkiler, köklü ve sağlam; şüphe ve söylentilerle sarsılmaz." ifadesini kullandı.

2. Abdullah, Ürdün ve Suudi Arabistan'ın güvenliğinin bir olduğunu, iki ülkenin de tüm zorluklarla mücadelede aynı safta yer aldığını vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ise Bakan Bin Ferhan, görüşmede, ülkesinin Ürdün ile iş birliğini geliştirme konusunda istekli olduğunu belirtti, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bin Ferhan, 2. Abdullah'a Suudi Arabistan Kralı'nın "tarihi kardeşlik ilişkilerine ve iş birliğini geliştirme yollarına" değinen sözlü mesajını iletti.

ABD basınında, Suudi Arabistan'ın, kamuoyundaki ismiyle "fitne" davası kapsamında yargılanan Eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah'ın serbest bırakılması konusunda baskı yapmaya çalıştığı yönünde haberler yer almıştı.

Ürdün, Suudi Arabistan ve ABD vatandaşlığı bulunan Avadallah, Uluslararası Planlama ve İşbirliği Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştu.

Avadallah, Kral 2. Abdullah'ın Suudi Arabistan özel elçisi olarak görev yapmış, ardından Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın danışmanı olarak çalışmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan ile ilişkilerinin söylentilerle sarsılmayacağını belirtti - Haberler
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