Ürdün Kralı 2. Abdullah NATO'yu ziyaret etti
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Ürdün Kralı 2. Abdullah NATO'yu ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahını ziyaret ederek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahını ziyaret ederek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Kral Abdullah, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, ülkesine verdiği desteklerden ötürü NATO'ya teşekkür etti. Ürdün'ün NATO ile yıllardır süren ilişkisi bulunduğunu hatırlatan Kral Abdullah, Ürdün'ün NATO kuvvetleriyle dünyanın birçok yerinde omuz omuza durduğunu, bunun değişmeyeceğini söyledi.

Bölgede gelecek yıllar için birçok zorluğun bulunduğunu belirten Kral Abdullah, Ürdün'ün bu zorluklar karşısında NATO ile omuz omuza mücadelesinin süreceğini aktardı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Ürdün'ü NATO'nun yakın ve önemli bir ortağı olarak nitelendirdi. NATO ve Ürdün askerlerinin Balkanlar, Afganistan, Libya gibi yerlerde görev yaptığını ifade eden Stoltenberg, Ürdün'ün NATO misyon ve operasyonlarına yaptığı katkılara değer verdiklerini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun Ürdün'e desteğinin devam edeceğini, Ürdün'ün bölgesinde bir istikrar kaynağı olduğunu ve ilişkileri derinleştirmek istediklerini dile getirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah NATO'yu ziyaret etti
Ürdün Kralı 2. Abdullah NATO'yu ziyaret etti
Ürdün Kralı 2. Abdullah NATO'yu ziyaret etti
Ürdün Kralı 2. Abdullah NATO'yu ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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