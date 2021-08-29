Ürdün Kralı 2. Abdullah, Libya'nın güvenliğini korumaya yönelik çalışmalara desteğini açıkladı
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Libya'nın güvenliğini korumaya yönelik çalışmalara desteğini açıkladı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Libya'nın güvenliğini korumaya yönelik çalışmalara desteğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Libya'nın egemenlik ve güvenliğini korumayı amaçlayan çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Libya'nın egemenlik ve güvenliğini korumayı amaçlayan çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda kabul etti.

Ürdün Kralı ile Libya Başbakanı'nın görüşmesinde, ikili ilişkiler ile bunların geliştirilmesi ele alındı.

Libya'nın yanında olduklarını vurgulayan Kral 2. Abdullah, Libya'nın güvenlik ve istikrarını koruyan ve Libya halkının hedeflerini gerçekleştiren siyasi çalışmalara destek verdiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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