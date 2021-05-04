Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail-Filistin görüşmeleri için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail-Filistin görüşmelerinin yeniden başlaması için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail-Filistin görüşmelerinin yeniden başlaması için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkanlığını ABD Senato Üyesi Chris Murphy'nin yaptığı ve aralarında ABD Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün de bulunduğu heyeti kabul etti.

Görüşmede, Ürdün Dışişleri ve Savunma bakanlıklarından yetkililer de hazır bulundu.

Kral Abdullah, "İki devletli çözüm temelli, kapsamlı ve adil bir barışa götürecek olan İsrail-Filistin görüşmelerinin yeniden başlaması için çabaların yoğunlaştırılmasının zorunlu" olduğunu vurguladı.

İkili ilişkiler ve Orta Doğu'nun yaşadığı krizlerin de ele alındığı görüşmede Kral Abdullah, başkenti Doğu Kudüs olan, 4 Haziran 1967 sınırlarında yaşanabilir egemenlik sahibi bağımsız bir Filistin devletinin kuruluşunun garanti altına alınmasının önemine işaret etti.

İsrail-Filistin barış görüşmeleri, İsrail'in eski Filistinli tutukluları serbest bırakmayı reddetmesi ve gayrimeşru yerleşimi durdurmamasından dolayı Nisan 2014'te durdurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al