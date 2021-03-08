Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman bölgesel meseleleri görüştü
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Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman bölgesel meseleleri görüştü

08.03.2021 23:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:46
Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman bölgesel meseleleri görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunan Kral Abdullah, başkent Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede Kral Abdullah, geçen günlerde apandisit ameliyatı olan Bin Selman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde ise görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel meseleler ve bu konuda yürütülen çalışmaların ele alındığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, 24 Şubat'ta apandisit ameliyatı geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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