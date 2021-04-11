Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Prens Hamza siyasi krizin ardından ilk kez yan yana
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Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Prens Hamza siyasi krizin ardından ilk kez yan yana

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ürdün Kralı 2. Abdullah ülkede patlak veren siyasi krizin ardından ilk kez eski Veliaht Prens Hamza bin El Hüseyin ile yan yana görüntülendi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ülkede patlak veren siyasi krizin ardından ilk kez eski Veliaht Prens Hamza bin El Hüseyin ile yan yana görüntülendi.

Ürdün'de 3 Nisan gecesi eski Veliaht Prensi Hamza bin El Hüseyin ev hapsine, eski bir bakan da dahil 20 kişi güvenlik nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gözaltların ardından ülkede yaşanan siyasi karışıklık darbe girişimi olarak nitelendirilmiş, Prens Hamza'nın Kral 2. Abdullah'a sadakat yemini ettiği bir mektubu imzalaması ile olaylar son bulmuştu. Ülkedeki siyasi krizin ardından Kral 2. Abdullah ve Prens Hamza ilk kez yan yana görüntülendi. Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yapılan açıklamada, Kral Abdullah'ın Prens Hamza'nın aralarında bulunduğu kraliyet ailesinden birçok prens ile birlikte Ürdün Devleti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeni ile Haşimi Kraliyet ailesi anıt mezarını ziyaret ettiği duyuruldu. Kral ve prenslerin ziyarete ait görüntüleri ise devletin resmi kanalı tarafından yayınlandı.

Ziyaret sırasında Kral Abdullah'a ayrıca, Abdullah'ın amcası Al-Hassan bin Talal, Abdullah'ın kardeşi Faisal bin Al-Hussein, Abdullah'ın üvey kardeşleri Ali bin Al-Hussein ile Hashem bin Al-Hussein, Prens Talal Bin Muhammed, Prens Ghazi bin Muhammad ve Abdullah'ın kuzeni Rashid bin Al-Hassan eşlik etti.

Kral Abdullah, siyasi krizin son bulduğunu açıklamıştı

Kral Abdullah geçtiğimiz günlerde yazılı olarak yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Sizi temin ederim, fitne filizlenirken bastırıldı" ifadelerini kullanmış, "Bugün Hamza Sarayı'nda ailesi ile birlikte benim himayemde" demişti. Kral Abdullah, Prens Hamza'nın davasını ise "Haşimi ailesi çerçevesinde" ele almaya karar verdiğini açıklamış, Prens Hamza'nın "(Haşimi) ailesinin önünde babalarının ve dedelerinin yolunu takip etmeyi, mesajlarına sadık kalmayı ve Ürdün'ün çıkarını, anayasasını ve yasalarını diğer tüm hususların üzerinde tutmayı taahhüt etti" demişti.

(Raed Mah'D Khalil Subaih/İHA)

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Prens Hamza siyasi krizin ardından ilk kez yan yana
Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Prens Hamza siyasi krizin ardından ilk kez yan yana
Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Prens Hamza siyasi krizin ardından ilk kez yan yana
Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Prens Hamza siyasi krizin ardından ilk kez yan yana

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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