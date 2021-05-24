Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlilerin haklarını karşılayan siyasi bir sürecin etkinleştirilesini istedi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin halkının meşru ve adil haklarını karşılayan bir siyasi sürecin etkinleştirilmesi için Filistin meselesine uluslararası alanda önem verilmesi ve Gazze'de varılan ateşkesin yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin halkının meşru ve adil haklarını karşılayan bir siyasi sürecin etkinleştirilmesi için Filistin meselesine uluslararası alanda önem verilmesi ve Gazze'de varılan ateşkesin yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret için Amman'a gelen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul eden Kral 2. Abdullah, Filistin'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede Kral 2. Abdullah, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alan, iki devletli çözüm temelinde, kapsamlı ve adil bir barış için etkin uluslararası bir duruşun netleşmesi adına yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Filistinlilere destek için tüm imkanlarını sunmaya devem edeceklerini kaydeden Ürdün Kralı, İsrail saldırılarının Gazze'deki etkilerinin hafifletilmesi amacıyla Kahire ile Amman arasında süren iş birliğinin önemine işaret etti.

Kral 2. Abdullah, Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsalların korunması, tarihi ve hukuki yapının olduğu gibi himaye edilmesi için Haşimi vesayeti esası üzerinde çaba göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Ürdün ile Mısır arasındaki güçlü ilişkiler, istişare ve koordinasyondan övgüyle söz eden Kral 2. Abdullah, görüşmede Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin kendisine yolladığı mektubu da teslim aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al