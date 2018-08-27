Ürdün Kralı 2. Abdullah, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile Görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir araya geldi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, başkent Amman'da BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü. Kral Abdullah, görüşmede Ürdün'deki Suriyeli mültecilere yönelik hizmetler ve ihtiyaçların temin edilmesi ile Suriyeli mültecilerin yaşadığı sağlık, eğitim ve alt yapı problemlerine değindi.

Kral 2. Abdullah, Ürdün başta olmak üzere mültecileri kabul eden ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduklarını, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin gerekli destek ve yardım sağlanma konusunda titiz davranmaları gerektiğini söyledi. Grandi ise mültecilere yardım eden ve desteklerini sürdüren Ürdün hükümetine övgüde bulundu. - AMMAN