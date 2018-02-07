Ürdün Kralı 2. Abdullah Bae'de

Resmi temaslarda bulunmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Ürdün Kralı 2. Abdullah, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelen ikili, Ürdün-BAE ilişkilerini, bölgedeki son gelişmeleri, Filistin ve Kudüs meselesini ele aldı.

Bölge halklarına istikrar ve güvenliği geri kazandıracak siyasi çözümlere ulaşmak için Arap ülkelerinin sarf ettiği çabaların artırılması gerektiğini kaydeden ikili, terörle mücadelede uluslararası ve bölgesel çabaları konuştu.

Kudüs bölge barışı için anahtar niteliğinde

"Kudüs'ün tarihi ve yasal konumunun korunması gerektiğine" vurgu yapan Kral Abdullah ile Veliaht Prens Al Nahyan, söz konusu bu kutsal şehrin, bölgede barışın gerçekleşmesi için "anahtar" niteliğinde olduğunu belirtti.

Filistin meselesiyle ilgili olarak barış sürecindeki tıkanıklığın giderilmesi gerektiğini ifade eden Kral Abdullah, "İsrail ile Filistin arasında, uluslararası kararlar, iki devletli çözüm ile Arap Barış Planı temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yol açacak ciddi ve etkin müzakereler başlamalı." dedi.

Ürdün'ün barış sürecindeki rolüne vurgu

Ürdün ile BAE arasındaki "kardeşlik ilişkilerine" de değinen ikili, ortak öneme sahip meselelerde istişare ve koordinenin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Veliaht Prens Al Nahyan, Ürdün'ün, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tehlikelerle mücadelede Körfez İşbirliği Konseyi'nin önemli bir ortağı olduğunu, başta barış süreci ve Filistin konusu olmak üzere bölge meselelerinde önemli bir rolü bulunduğunu kaydetti.

Ürdün Kralı Abdullah, eşi Rania ile bugün Abu Dabi'ye gitmişti. Ziyaretin süresine ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.