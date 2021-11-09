Ürdün Kralı 2. Abdullah, Amman'da İsrail Meclisindeki Arap partisi lideriyle görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail Meclisinde Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap Listesi (Ra'am) lideri Mansur Abbas'ı kabul etti.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Abbas, resmi ziyaret için başkent Amman'a geldi.

Kral 2. Abdullah, Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda Abbas'ı kabul etti.

Görüşmede Filistin meselesi ile İsrail-Filistin barış süreci ele alındı.

Adil ve meşru haklarını elde etmesi konusunda Filistin'in yanında olduklarını vurgulayan Ürdün Kralı, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını içeren iki devletli çözüm temelinde kapsamlı ve adil bir barışın gerçekleşmesi gerektiğini bildirdi.

Kral 2. Abdullah, Ürdün'ün vasilikten hareketle Kudüs'te Müslümanlar ve Hristiyanlarca kutsal kabul edilen mekanları korumak için her türlü çabayı sarf ettiğini kaydetti.

Ra'am lideri Abbas da Ürdün'ün Filistin davasına yönelik tutumundan, Kudüs'ün statüsünün korunması için sarf ettiği çabalardan ve Kudüslülerin dik duruşuna verdiği destekten övgüyle söz etti.

İsrail basını: Görüşme Bennett'ın onayıyla yapıldı

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haber de, Kral 2. Abdullah- Abbas görüşmesinin yaklaşık 4 saat sürdüğü ve görüşmede Filistin davası ve İsrail ile Ürdün arasındaki ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.

Görüşmenin İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın "onayıyla" Tel Aviv ile Amman arasında tam koordinasyon sonucu sağlandığı kaydedildi.

Birleşik Arap Listesi, İsrail'de haziran ayında Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinde yer alıyor.

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu döneminde Ürdün-İsrail ilişkileri gergin seyrediyordu.

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