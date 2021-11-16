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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Amman'da İngiltere Veliaht Prensi Charles ile görüştü

AA / Laith Al - Haberler | Güncel
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Amman'da İngiltere Veliaht Prensi Charles ile görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, başkent Amman'da İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles ile bir araya geldi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, başkent Amman'da İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles ile bir araya geldi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Prens Charles ile eşi Camilla'yı kabul etti.

Görüşmede Kral 2. Abdullah, Ürdün ile İngiltere arasında başta ekonomi olmak üzere her alanda iş birliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı.

Kral 2. Abdullah, Suriyeli mülteciler krizi ve krizin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla şiddetlenen yansımalarıyla mücadele dahil olmak üzere Ürdün'ün kalkınma çabalarına İngiltere'nin verdiği destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ürdün Kralı ayrıca Kovid-19'un ekonomik yansımalarını azaltmak için Londra ile gıda güvenliği alanında iş birliği yapmayı beklediğini kaydetti.

İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla bugün Amman'a gelmişti. Prens Charles'ın, Ürdün'den sonra Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Amman'da İngiltere Veliaht Prensi Charles ile görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Amman'da İngiltere Veliaht Prensi Charles ile görüştü

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AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri

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