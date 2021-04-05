Ürdün Kralı 2. Abdullah, amcasını Prens Hamza bin Hüseyin meselesinde devreye soktu
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, amcasını Prens Hamza bin Hüseyin meselesinde devreye soktu

Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Ürdün Kralı 2. Abdullah, amcasını Prens Hamza bin Hüseyin meselesinde devreye soktu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin meselesiyle ilgilenmesi için amcası Hasan bin Tallal'ı görevlendirdi.

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin meselesiyle ilgilenmesi için amcası Hasan bin Tallal'ı görevlendirdi.

Ürdün Kraliyet Divanından Prens Hamza'nın ev hapsinde tutulması ve 20 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kral Abdullah'ın Prens Hamza konusuyla ilgilenmesi için amcası Hasan'ı görevlendirdiği, Prens'in de Haşimi Kraliyet ailesinin belirlediği yönteme bağlı kalacağı aktarıldı.

Eski Ürdün Kralı Hüseyin'in kardeşi Hasan Bin Tallal, 1999 yılında kardeşinin ölümünden üç hafta önce veliaht prenslikten alınmış ve yerine Kral 2. Abdullah tayin edilmişti.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, dün yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını aktaran Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi kuralları uyarınca muamelede bulunulacağını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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