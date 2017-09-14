Ürdün Kralı 2. Abdullah Açıklaması

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin meselesine çözüm bulmaya çalıştığını söyledi.



Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya konuşan Kral Abdullah, Trump'ın, Filistin meselesinin çözümü konusunda yeni bir yöntem düşündüğünü dile getirdi.



Kral Abdullah, "ABD Başkanı Trump ve onun yönetim kadrosuyla temaslarım sırasında, Filistinliler ile İsrailliler arasındaki barışı garantileyecek çabaları desteklemeye bağlı olduklarını gözlemledim." dedi.



Barış sürecinde herhangi bir ilerleme kaydedilmemesinin bölgedeki halkın öfkesine ve hayal kırıklığına neden olacağını, aşırılık yanlılarına hizmet edeceğini ifade eden Kral Abdullah, ülkesinin, barış sürecinin yeniden başlaması için Filistin ulusal yönetimiyle çeşitli düzeylerde sürekli iletişim halinde olduğunu aktardı.



Suriye krizine de değinen Kral Abdullah, Suriye'nin güneybatısındaki ateşkesin siyasi çözüm için fırsat sağladığını ve terörle mücadeledeki olumlu gelişmelerin de iyimser olmayı gerektirdiğini belirtti.



Kral Abdullah, "7 yıllık yıkım, öldürme ve yerinden etmenin ardından tüm tarafların kabul edeceği, krizi bitirecek, Suriye topraklarının birliğini, vatandaşların güvenliğini, Suriyelilerin barış ve onurlu yaşam geleceğini garanti altına alacak siyasi bir çözüme ulaşılmalıdır." diye konuştu.



Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı şiddete de değinen Kral Abdullah, Arakan'daki Müslümanlara uygulanan ve on binlerce masum insanın ölümüne ve yerlerinden olmasına neden olan şiddet eylemlerini kınadıklarını vurguladı.



Kral Abdullah, inanç özgürlüğü ile azınlıkların haklarının korunması için uluslararası topluma ahlaki ve yasal sorumluluğunu yerine getirme ve Myanmar hükümetine baskı yapma çağrısında bulundu.