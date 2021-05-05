Ürdün Kralı 2. Abdullah, AB kurumlarının başkanlarıyla görüştü
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, AB kurumlarının başkanlarıyla görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, AB kurumlarının başkanlarıyla görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Michel, Kral Abdullah ile Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşmeden sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, AB ile Ürdün arasındaki "mükemmel" ilişkileri teyit ettiklerini belirtti.

Görüşmede, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve Ürdün'ün de bulunduğu bölgedeki önemli gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Michel, "Terörle ve aşırılıkla mücadele ile bölgede istikrarı desteklemek için iş birliğimizi güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen ise AB'nin Ürdün ile güçlü ortaklığı sürdürmek istediğini vurguladı. Von der Leyen, Ürdün'ün reform taahhütlerini desteklediklerini, ülkenin refahı ve istikrarına katkı sağlamak istediklerini bildirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bugün Brüksel'de ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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