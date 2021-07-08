Ürdün Kralı 2. Abdullah 19 Temmuz'da ABD Başkanı Biden ile görüşecek
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Ürdün Kralı 2. Abdullah 19 Temmuz'da ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Ürdün Kralı 2. Abdullah 19 Temmuz'da ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'in Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı 19 Temmuz'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'in Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı 19 Temmuz'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını söyledi.

Psaki, günlük basın toplantısındaki açıklamasında, "Ekselanslarının ziyareti, ABD'nin önemli bir güvenlik ortağı ve müttefiki olan Ürdün arasındaki kalıcı ve stratejik ortaklığı pekiştirecektir." dedi.

Görüşmede liderlerin, Orta Doğu'nun karşı karşıya kaldığı zorlukları da ele alacağını ifade eden Psaki, "Başkan Biden, Ürdün'de parlak bir gelecek için hayati önem taşıyan ekonomik fırsatların teşviki de dahil olmak üzere, çeşitli siyasi, güvenlik ve ekonomik konularda ikili işbirliğini güçlendirmek için Ekselansları ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor." dedi.

Biden ve Kral Abdullah, nisan ayında ikili ilişkiler konusunda bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Kral Abdullah'ın ziyareti, Biden'ın ocak ayında göreve başlamasından bu yana Beyaz Saray'a yapılan ilk Orta Doğulu liderin ziyareti olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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