Ürdün, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ürdün, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı

15.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:38
Ürdün, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı

Ürdün, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasının uluslararası hukukun açık ve ciddi bir ihlali olduğunu belirtti.

Ürdün, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasının uluslararası hukukun açık ve ciddi bir ihlali olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, "Kudüs'ün yasal statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm icraat ve kararlar, hukuki açıdan hükümsüz ve kanun dışıdır." ifadelerini kullandı.

Adil ve kapsamlı bir barışın iki devletli çözüm yoluyla sağlanabileceğini vurgulayan Fayiz, Kosova'nın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açmasını kınadı.

Fayiz, Kosova'nın bu adımıyla uluslararası hukuku ve uluslararası kararları açık ve ciddi bir şekilde ihlal ettiğini kaydetti.

Kosova-İsrail ilişkileri

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma ile Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, İsrail'in ise Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıması, Sırbistan'ın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararlaştırılmıştı.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma 1 Şubat'ta imzalanırken, aynı gün İsrailli yetkililer, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onayladığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Çağatay Ulusoy Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ürdün, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 16:45:44. #1.14#
title