Ürdün: İsrail'in Şeyh Cerrah'taki uygulamaları barış imkanını baltalıyor

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yürüttüğü uygulamaların "adil ve kapsamlı bir barış imkanını baltaladığını" bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful, yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde "gerilimi tırmandıran kışkırtıcı eylemlere imza attığını" belirterek, bu eylemleri kınadıklarını duyurdu.

Ebu'l Ful, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik tahliye ve yerinden etme kararları, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki uygulamalarına işaret eden Ebu'l Ful, "(İsrail) İşgali kalıcı hale getiriyor, adil ve kapsamlı bir barış imkanını baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu'l Ful, İsrail'in Doğu Kudüs'te "işgalci güç" olarak bulunduğuna dikkati çekerek, uluslararası hukuka göre Filistinlilerin evlerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah'taki eylemi gerilimi tırmandırdı

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, dün sabah saatlerinde Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelerek evinden çıkarılma tehdidi altındaki Filistinli Salim ailesinin evinin önünde çadır kurmuştu.

Ben-Gvir'e fanatik Yahudi yerleşimciler de katılmış, eylemi protesto etmek isteyen bölgedeki Filistinliler ile İsrailliler arasında arbede yaşanmıştı.

İsrail polisi, olayı protesto etmeye çalışan Filistinlilere ses bombası, TOMA, atlı polisler ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, gazdan etkilenenler dahil olmak üzere ses bombası, darp ve plastik mermiden en az 31 kişinin yaralandığı, yaralılardan 6'sının hastanede tedavi altına alındığı bildirilmişti.

İsrail polisi, dünkü olaylarda 12 Filistinliyi de gözaltına almıştı.

İsrailli milletvekili Ben-Gvir, sabah saatlerinden itibaren Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gerilimi tırmandıran eylemine devam ediyor.