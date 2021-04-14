Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri kabul edilemez

Ürdün, Mescid-i Aksa'da ramazanın ilk akşam ezanını engelleyen ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkililerine müdahale eden İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik devam eden ihlallerine tepki gösterdi.

Ürdün, Mescid-i Aksa'da ramazanın ilk akşam ezanını engelleyen ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkililerine müdahale eden İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik devam eden ihlallerine tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin uygulamalarının kabul edilemez olduğunu, Müslümanların duygularının provoke edildiğini, Aksa'nın saygınlığının yanı sıra yasal ve tarihi statükonun ihlal edildiğini ifade etti.

İsrail'in bu eylemlerinin kınandığını kaydeden Fayiz, Doğu Kudüs'te işgalci bir güç olan İsrail'den, uluslararası kanunlara göre sorumluluklarına bağlı kalmasını ve bu tür eylemlere son vermesini istedi.

Fayiz, açıklamasında, uluslararası kanunlara göre Mescid-i Aksa ve çevresindeki alan ile buraya girişlerin düzenlenmesinin yalnızca Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yetkisinde olduğunu vurguladı.

İsrail polisinin eşlik ettiği 200'ü aşkın fanatik Yahudi, dün ramazan ayının ilk günü, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek Müslümanların iftarını açmasını engellemişti.

İsrail güçleri de Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı ile İslam Müzesine açılan kapısının kilitlerine zarar vermiş, ezan okunan hoparlörün kablosunu kesmiş ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkililerine müdahalede bulunmuştu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al