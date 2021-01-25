Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını ve restorasyon çalışmalarını engellemesini kınadı
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Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını ve restorasyon çalışmalarını engellemesini kınadı

25.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:14
Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını ve restorasyon çalışmalarını engellemesini kınadı

Ürdün, İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek burada gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını engellemesine tepki gösterdi.

Ürdün, İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek burada gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını engellemesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın bakımından ve yönetiminden sorumlu tek kurumun Ürdün Vakıflar İdaresi olduğu belirtildi.

İsrail'den Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlara ve sorumsuz davranışlara son vermesi istenen açıklamada, Aksa'yı hedef alan saldırılar ve restorasyon çalışmalarının engellenmesi net bir dille kınandı.

İsrail güçleri, dün sabah Mescid-i Aksa'nın sınırları içinde yer alan Kubbetu's Sahra Camisi'ne baskın düzenleyerek, ibadethanedeki mermer ve iç sütunların restorasyon çalışmalarını engellemiş ve burada çalışan işçileri gözaltına almakla tehdit etmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler ise içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğine işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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