Ürdün: İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yerleşim birimi inşasını onaylaması uluslararası hukukun ihlalidir

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına onay vermesini "uluslararası hukukun açık bir ihlali ve barışın temellerini baltalamak" olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kararını kınayarak, bu kararın "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Ebu'l Ful açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in bu adımı tek taraflıdır. İsrail'in Filistin'de yasa dışı yerleşim birimlerinde 3 bin 557 yeni konut inşa edilmesini onaylaması uluslararası hukukun ve meşruiyet kararlarının açık ihlalidir."

Sözcü Ebu'l Ful, İsrail'in söz konusu kararının, uluslararası hukuku ihlal eden, kapsamlı ve adil bir barışa ulaşma çabalarını ve uluslararası kararlara dayalı iki devletli çözüm fırsatını baltalayan bir adım olduğunu kaydetti.

Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimlerine onay

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Bölge Planlama ve İnşa Komitesi, 5 Ocak'ta, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 557 haneli 5 yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşasını onaylamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 450 bini Batı Şeria'da 150 bin kadarı Doğu Kudüs'te olmak üzere yaklaşık 600 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri

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