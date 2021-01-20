Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimi inşa etme girişimine tepki gösterdi
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Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimi inşa etme girişimine tepki gösterdi

20.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:52
Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimi inşa etme girişimine tepki gösterdi

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşa etme ihalesine tepki gösterdi.

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşa etme ihalesine tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in yerleşim politikaları uluslararası hukuku ihlal ediyor, barışın temellerini ve iki devletli bir çözüme ulaşma çabalarını baltalıyor." ifadelerine yer verildi.

Yerleşim faaliyetlerinin yasadışı, kanunsuz, kabul edilemez olduğunun vurgulandığı açıklamada, ayrıca yerleşim faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2334 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası hukukun açıkça ihlali anlamına geldiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası toplum, İsrail'e yerleşim politikalarını ve faaliyetlerini durdurması için baskı yapmak suretiyle sorumluluklarını üstlenmeye çağırıldı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi'nin açıklamasında göre, İsrail dün 460'ı Doğu Kudüs'te olmak üzere Batı Şeria'da 2 bin 572 yeni konutun inşa edilmesi için ihale açtı.

Peace Now daha önceki açıklamalarında, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinde ikiye katlandığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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