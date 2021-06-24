Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yeni konut inşa etme kararına tepki gösterdi

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da izlediği yerleşimci politikanın sükunet çabalarını ve barış fırsatlarını baltaladığını açıkladı.

Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da izlediği yerleşimci politikanın sükunet çabalarını ve barış fırsatlarını baltaladığını açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim birimlerinin inşasını onaylamasına yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında genişleterek sürdürdüğü yerleşimci politikanın uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Söz konusu açıklamada, İsrail'in bu politikasının kapsayıcı bir barış ve sükunet ortamının oluşturulmasının yanı sıra uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözüm fırsatlarını baltaladığı ifade edildi.

İsrail'de Başbakan Naftali Bennett liderliğinde kurulan yeni koalisyon hükümeti dün, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 31 yeni bina inşa edilmesi projesine onay vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu