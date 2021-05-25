Ürdün, İsrail'in Amman Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürdün, İsrail'in Amman Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Ürdün, İsrail'in Amman Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün, 2 vatandaşının gözaltına alınması ve onlara kötü muamelede bulunulmasını protesto etmek amacıyla bir nota vermek için İsrail'in Amman Büyükelçisi Amir Weissbrod'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ürdün, 2 vatandaşının gözaltına alınması ve onlara kötü muamelede bulunulmasını protesto etmek amacıyla bir nota vermek için İsrail'in Amman Büyükelçisi Amir Weissbrod'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün-Filistin sınırında İsrail güçlerince gözaltına alınan 2 Ürdün vatandaşının kötü muamele gördükleri iddiasıyla ilgili yapılan girişimlere ilişkin bilgi verdi.

Fayiz, konuyla ilgili olarak Büyükelçi Weissbrod'un bakanlığa çağrıldığını ve konuyu protesto etmek için nota verildiğini bildirdi.

Fayiz, Ürdün'ün Tel Aviv Büyükelçiliğinin, uluslararası yasalara uygun bir şekilde en kısa zamanda gözaltına alınan Halife el-Anuz ile Musad ed-Dacce adlı kişileri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi alması ve gerekli yardımı sunmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Söz konusu kişilerin emniyet ve güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğunu ifade eden Fayiz, Weissbrod'dan 2 Ürdünlüyü acilen bırakması konusundaki notayı ülkesine ulaştırmasının istendiğini belirtti.

Bakanlığın 2 vatandaşa gerekli insani ve yasal desteği vermek için Tel Aviv Büyükelçiliğiyle koordinasyon yapacağını kaydeden Fayiz, Büyükelçiliğin de söz konusu kişilerle görüşen avukat ile sürekli iletişim halinde olduğunu aktardı.

Fayiz, Büyükelçiye ayrıca, Ürdün'ün İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaptığı ihlaller ve kışkırtmaların yanı sıra Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne ve Aksa'da namaz kılanlara yönelik baskılarını reddettiğinin ve derhal durdurulması istendiğinin iletildiğini vurguladı.

Sözcü Fayiz, Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine dokunulmasını da reddettiklerini büyükelçiye ilettiklerini aktardı.

Hayfa'daki İsrail Sulh Ceza Mahkemesi, 20 Mayıs'ta, Ürdün-Filistin sınırından sızmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Halife el-Anuz ve Musab ed-Dacce isimli 2 Ürdünlünün gözaltı süresini uzatmıştı.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

İsrail 'Demir Kubbesi'yle yanlışlıkla kendi İHA'sını düşürdü
İsrail "Demir Kubbesi"yle yanlışlıkla kendi İHA'sını düşürdü
Blinken'ın İsrail ziyaretinde gündem 'ateşkes, Gazze'nin yeniden imarı ve İran dosyası'
Blinken'ın İsrail ziyaretinde gündem "ateşkes, Gazze'nin yeniden imarı ve İran dosyası"
Sağlık Bakanı Koca, 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuştu Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ürdün, İsrail'in Amman Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 22:42:16. #1.14#

title