Ürdün, İsrail'in Aksa İhlallerini Kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Kıtarne, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan ihlallerini kınayarak bunun Müslümanlara yönelik bir provokasyon olduğunu bildirdi.

Sözcü Macid el-Kıtarne, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in beraberindeki fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerinin dünyadaki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon olduğunu kaydetti.

İsrail hükümetini Mescid-i Aksa'nın selametinden sorumlu tutan Kıtarne, İsrail'in kışkırtmalarını derhal durdurmasını talep etti.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki 104 fanatik Yahudi, dün sabah saatlerinde İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki vakitlerde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA