Ürdün, İsrail ile "Filistin pazarına ihracatının artmasını" öngören bir anlaşma imzaladı

Ürdün ile İsrail, Ürdün'ün Filistin pazarına ihracatını yaklaşık beş kat artırmaya yönelik bir anlaşma imzaladı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Ticaret ve Sanayi Bakanı Yusuf eş-Şimali, İsrail Ekonomi Bakanı Orna Barbivai ile Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde bir araya geldi.

Görüşme sırasında imzalanan anlaşmanın, Ürdün'ün öncelikli ihraç ürünleri listesinin Filistin pazarına girişini kolaylaştırmayı amaçladığı aktarılan haber de, Amman yönetiminin, Ürdün tarafının Filistin pazarına ihracatını artırma önerisini incelemek için her iki taraftaki teknik ekiplerin sıkı çalışmaların sonucu bu anlaşmanın ortaya çıktığı" kaydedildi.

Önerinin ayrıca, 2018'den beri Amman ve Tel Aviv arasındaki müzakere masasında olduğuna dikkat çekildi.

Haber de açıklamalarına yer verilen Ürdünlü Bakan Şimali, anlaşmanın, Ürdün'ün Filistin pazarına yaptığı ihracat oranını, yıllık 150 milyon dolardan (halihazırdaki rakam), 730 milyon dolara çıkarmayı amaçladığını ifade etti.

Yıllık değeri yaklaşık 500 milyon dolar olan 425 Ürdün ürününün, gümrük vergilerinden muaf ve Filistin ticari uygulamalarına tabi olarak Filistin pazarına girme avantajına sahip olacağını belirten Şimali, yıllık değeri 230 milyon dolar olan 329 Ürdün ürününün de, İsrail tarafında yürürlükte olan teknik gerekliliklere tabi olmaları koşuluyla Filistin pazarına ihraç edilirken gümrük vergilerinden muaf tutulacağını kaydetti.

Her iki ülkenin resmi verilerine göre, Ürdün ve Filistin toprakları arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl 200 milyon dolara ulaşmıştı. Bu miktarın, 150 milyonunu Ürdün'ün Filistin'e ihracatı, 50 milyonu ise Filistin'in Ürdün'e ihracatı oluşturuyor.

Ürdünlü Bakan Şimali, Ramallah'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirmiş; dün sona eren Filistin temasları kapsamında mevkidaşı Halid el-Useyli ile bir araya gelmişti. Görüşmede iki ülke arasındaki ticareti artırmanın yolları ele alınmıştı.

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