Ürdün, Irak ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Ürdün, Irak ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel
Ürdün, Irak ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 82, Irak'ta 39, Libya'da 20 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 82, Irak'ta 39, Libya'da 20 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 82 kişinin daha hayatını kaybettiği, 6 bin 537 kişinin enfekte olduğu, 9 bin 3 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, böylelikle vefat sayısının 7 bin 283'e, vakaların 639 bin 444'e, iyileşenlerin sayısının da 552 bin 764'e yükseldiği ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 39 kişinin daha vefat ettiği, 6 bin 423 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 664 kişinin iyileştiği bildirildi.

Son verilerle toplam can kaybının 14 bin 502'ye, vaka sayısının 879 bin 991'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 784 bin 199'a çıktığı kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 20 kişinin hayatını kaybettiği, 1148 yeni vaka tespit edildiği, 598 kişinin iyileştiği belirtildi.

Son verilerle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 757'ye, vaka sayısının 163 bin 442'ye yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının da 149 bin 836'ya ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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