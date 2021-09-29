Ürdün ile Suriye arasındaki Cabir Sınır Kapısı iki ay aranın ardından yeniden açıldı

Ürdün ve Suriye arasında bulunan Cabir Sınır Kapısı, 60 gün aradan sonra yeniden hizmet vermeye başladı.

Sınır kapısının sabaha saatlerinde yeniden açılmasıyla çift yönlü trafik akışı yaşandı, onlarca araç geçiş yaptı.

Cabir Sınır Kapısı'nın açılması, Amman ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesi kapsamında Ürdün İçişleri Bakanlığı tarafından iki gün önce onaylanan kararın uygulamaya konulmasıyla gerçekleşti.

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Ferraye, 27 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada Suriye'nin güneyindeki Dera kentindeki çatışmalar nedeniyle kapanan sınır kapısının 29 Eylül Çarşamba günü açılacağını duyurmuştu.

Ürdün ve Suriye sınırı

İki ülke arasındaki ana sınır kapıları olan "Ramsa (El-Cumruk el-Kadim)" ve "Nasib (Cabir)", Suriye'nin Dera kentindeki çatışmalar nedeniyle kapatılmıştı.

Ürdün'deki Ramsa Sınır Kapısı'nın karşısındaki El-Cumruk el-Kadim çatışmalar nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, rejim ve destekçileri tarafından ele geçirilmeden önce 3 yıl boyunca muhaliflerin elinde kalmıştı.

Nasib-Cabir geçişi Ağustos 2018 ortalarında yeniden açılsa da 2020'de önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, 31 Temmuz'da da Dera'daki çatışmalar nedeniyle iki kez kapatılmıştı.