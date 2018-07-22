Ürdün İhvanı'ndan İsrail'in "Yahudi Ulus Devlet" Yasasına Tepki

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP), İsrail'in "Yahudi ulus devlet" yasasının, Filistinlilere yeni bir saldırı anlamına geldiğini kaydetti.

İÇCP'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail meclisinde kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasasının, Filistinlilerin göç ettirilmesinin bir ön hazırlığı olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Yasanın uluslararası hukuka meydan okuma anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, yasanın sözde barış görüşmelerinin de sona erdiğinin ilanı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada "Ne Kudüs, ne geri dönüş ne de devlet, peki anlaşma hayalinden geriye ne kaldı?" ifadelerine yer verildi.

Yeniden direnişe destek verilmeli

Siyonist oluşum olarak nitelenen İsrail devletine karşı davranış stratejisinde değişikliğe gidilmesinin zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, direnişe destek verilmesi stratejisine geri dönülmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Filistinlilerin, "büyüklenme ve kibir" olarak nitelenen yasaya cihat ve fedakarlıkla direniş gösterdiği sürece onların haklarının yok olmayacağı belirtildi.

Filistinlilerin topraklarında kökleşmesi ve her türlü direnişin dinç ve sağlam kalması istenilen açıklamada, sayılan unsurların "Yahudi ulus devlet" yasasının ortadan kalkmasına neden olacağı belirtildi.

Yahudi ulus devlet yasası ne getiriyor?

İsrail meclisinde geçen perşembe günü çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." denilerek, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelinmiş olduğu dile getiriliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ederken 1948'de vatanlarından sürdüğü Filistinlilere geri dönme hakkı tanımayı ise reddediyor.