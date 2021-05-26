Ürdün İhvanı lideri Zuneybat, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Müslümanların Kudüs'e desteğini görüştü
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Ürdün İhvanı lideri Zuneybat, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Müslümanların Kudüs'e desteğini görüştü

Ürdün İhvanı lideri Zuneybat, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Müslümanların Kudüs'e desteğini görüştü
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) lideri Abdulhamid ez-Zuneybat, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslam ümmeti ve Arapların Kudüs'e desteği konusunu görüştü.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) lideri Abdulhamid ez-Zuneybat, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İslam ümmeti ve Arapların Kudüs'e desteği konusunu görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zuneybat, Heniyye'yi arayarak direniş gruplarının işgalci İsrail'e karşı kazandığı zaferi tebrik etti.

Zuneybat görüşmede ayrıca, Kudüs meselesinin, İslam ümmeti için ortak öneme sahip olduğunu, Müslüman halkların bu meseleye destek için sokaklara döküldüğünü söyledi.

Ürdün'ün yöneticiler ve halk nezdinde Filistinlilere verdiği destekten memnuniyet duyduklarını belirten Heniyye de "Bu zafer, ümmetin zaferidir. Kudüs de İslam ümmeti ile Arap haklarının davasıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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