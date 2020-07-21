Ürdün, havalimanlarını yurt dışından gelecek uçaklara açıyor
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Ürdün, havalimanlarını yurt dışından gelecek uçaklara açıyor

Ürdün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçuşların durmasının ardından ülkedeki havalimanlarının ağustos ayının ilk haftasından itibaren kademeli şekilde salgının yoğun yaşanmadığı veya kontrol altına alındığı ülkelerden gelen uçaklara açılacağını duyurdu.

Ürdün, havalimanlarını yurt dışından gelecek uçaklara açıyor
21.07.2020 23:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 23:34

Ürdün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçuşların durmasının ardından ülkedeki havalimanlarının ağustos ayının ilk haftasından itibaren kademeli şekilde salgının yoğun yaşanmadığı veya kontrol altına alındığı ülkelerden gelen uçaklara açılacağını duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Halid Seyf, düzenlediği basın toplantısında, ağustos ayının ilk haftasından itibaren yurt dışından ülkeye yönelik uçuşların kademeli olarak başlayacağını ve yolcular için bazı yeni tedbirler uygulanacağını söyledi.

Seyf, hükümetin belirlediği "yeşil" kategorideki salgının yoğun yaşanmadığı veya kontrol altına alındığı ülkelerden gelen kişilerin havalimanında Kovid-19 testine tabi tutulacağını ve test sonucu çıkmadan yolcunun ülkeye girişine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Yolculardan geldikleri ülkede son 72 saat içinde yaptırdıkları test sonucu ve bu ülkede en az 14 gün ikamet ettiklerine dair belge talep edileceğini aktaran Seyf, böylece transit uçuşların da kontrol edilmiş olacağını kaydetti.

Seyf, hükümetin akıllı telefonlar için geliştirdiği Kovid-19 bulaşan hastaların temaslarının takip edildiği yerel uygulamanın da ülkeye giriş yapacak yolcular için zorunlu tutulacağını aktardı.

Dışişleri Bakanı Seyf ayrıca yurt dışından gelecek uçuşların ilgili ülkelerin dışişleri bakanlıklarıyla yapılacak görüşmelerin ardından başlayacağını dile getirdi.

Ürdün'ün seferleri başlatacağı "yeşil" kategorideki ülkeler ise Kanada, Çin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Almanya, İngiltere, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Malezya, Malta, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Tayvan ve Tayland olarak sıralandı.

Kaynak: AA

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