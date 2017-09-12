Ürdün Genelkurmay Başkanı Freihat Ankara'da
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara'ya gelen Ürdün Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mahmud Abdel Halim Freihat ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara'ya gelen Ürdün Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mahmud Abdel Halim Freihat ile görüştü.
Genelkurmay Karargahı'na gelişinde Orgeneral Akar tarafından askeri törenle karşılanan Freihat, 2 ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.
Törenin ardından Akar ile Freihat basına kapalı görüşmeye geçti.