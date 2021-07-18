Ürdün, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına ve yaşanan ihlallere tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürdün, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına ve yaşanan ihlallere tepki gösterdi

Ürdün, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına ve yaşanan ihlallere tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve yaşanan ihlalleri kınadı.

Ürdün, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini ve yaşanan ihlalleri kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarını kınıyoruz, bunlar kabul edilemez. Bu uygulamalar, tarihi ve yasal statüko ile uluslararası hukukun ihlali; İsrail'in Doğu Kudüs'teki işgalci güç olarak yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi anlamı taşıyor." ifadesini kullandı.

Bakanlığın İsrail makamlarına protesto notası verdiğini aktaran Fayiz, Tel Aviv yönetiminden "ihlalleri ve provokasyonlarını durdurması, tarihi ve yasal statüko ile Mescid-i Aksa'nın kutsallığına, ibadet edenlerin özgürlüğüne ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresine saygı göstermesinin" istendiğini belirtti.

Fayiz, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük arazisiyle sadece Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu vurguladı.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Mescid-i Aksa'da yaşananlar

Sabah saatlerinden itibaren 1210 fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerin baskınlarına karşı tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif'te olaylar yaşandı. Plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler kuran İsrail polisi, ayrıca Harem-i Şerif'e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermiyor.

Mescid-i Aksa ve çevresinde gerginlik devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

AB'den, olayların yaşandığı Kudüs'te taraflara sükunet çağrısı
AB'den, olayların yaşandığı Kudüs'te taraflara sükunet çağrısı
Dışişleri: İsrail güvenlik güçlerinin aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinlileri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde...
Dışişleri: İsrail güvenlik güçlerinin aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinlileri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde...
Filistin Yönetimi'nden İsrail'e 'Kudüs gerginliği' uyarısı
Filistin Yönetimi'nden İsrail'e "Kudüs gerginliği" uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Emre Altuğ Düm Tek Tek Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Aytaç Kara Mesut Özil Burak Elmas Alper Yılmaz Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ürdün, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına ve yaşanan ihlallere tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 16:09:17. #1.15#

title