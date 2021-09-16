Ürdün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını ve İsrail'in ihlallerini kınadı - Haberler
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Ürdün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını ve İsrail'in ihlallerini kınadı

AA - Haberler | Güncel
Ürdün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını ve İsrail'in ihlallerini kınadı

Ürdün, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

Ürdün, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu el-Ful, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini ve çok sayıda fanatik Yahudi'nin polis korumasında Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadıklarını ifade etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemlerini reddettiklerini aktaran Ebu el-Ful, bu eylemlerin, Doğu Kudüs'te işgalci güç olarak bulunan İsrail'in yükümlülüklerinin, tarihi ve yasal statükonun, uluslararası hukukun ihlalini temsil ettiğini vurguladı.

Ebu el-Ful, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük arazisinin tamamının Müslümanlara ait ibadet yeri olduğunu ve Aksanın tüm işlerinden Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin sorumlu olduğunun altını çizdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden dün yapılan yazılı açıklamada, 369 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtilmişti.

İbrani takvimine göre dün akşam başlayan Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur (Kefaret günü) ve ardından bir hafta sürecek Sukot Bayramı (Çardaklar Bayramı) münasebetiyle fanatik Yahudiler, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ürdün fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarını ve İsrail'in ihlallerini kınadı - Haberler
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