Ürdün: Eski Veliaht Prens'in dış güçlerle ülkeyi hedef alan faaliyetlere karıştığı ortaya çıktı
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Ürdün: Eski Veliaht Prens'in dış güçlerle ülkeyi hedef alan faaliyetlere karıştığı ortaya çıktı

Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel
Ürdün: Eski Veliaht Prens'in dış güçlerle ülkeyi hedef alan faaliyetlere karıştığı ortaya çıktı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, yapılan soruşturma neticesinde eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, yapılan soruşturma neticesinde eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söyledi.

Safedi, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, dün ülkenin istikrarına yönelik tehdit oluşturdukları gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alındığı olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan soruşturma neticesinde Bin Hüseyin ile gözaltına alınan diğer kişilerin ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alan faaliyet ve çalışmalarda bulundukları sonucuna ulaştıklarını aktaran Safedi, ülkeyi hedef alan bu faaliyetlerin dış güçlerle koordinasyon halinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı'nın, Bin Hüseyin'den "ülkenin güvenliğini hedef alan faaliyetlerini durdurmasını" talep ettiğini ancak buna olumlu yanıt alamadıklarını anlatan Safedi, eski Veliaht Prens'e kanunlar çerçevesinde ve Haşimi Kraliyet ailesi içinde muamelede bulunulacağını dile getirdi.

Bin Hüseyin'in liderliğini yaptığı olay kontrol altına alındı

Safedi, Prens Bin Hüseyin'in liderliğini yaptığı faaliyetlerin tamamıyla kontrol altına alındığını ve ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alan bir planın başarısızlığa uğratıldığını vurguladı.

Yabancı bir istihbarat, Bin Hüseyin'in eşiyle irtibata geçti

Safedi, yabancı bir istihbarat teşkilatının, uçakla yurt dışına çıkmaları için Bin Hüseyin'in eşiyle irtibata geçtiğini söyledi.

Dün gözaltına alınan kişilerin sayısının 14 ile 16 arasında olduğunu aktaran Safedi, ordudan komutanların gözaltına alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, bilakis soruşturmayı bu güçlerin yürüttüğünü vurguladı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında Ürdün'ün eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım Avadallah'ın bulunduğu bildirilmişti.

Bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu öne sürülürken, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Bin Hüseyin, avukatı aracılığıyla BBC'ye gönderdiği video kaydında ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi "yolsuzluk ve beceriksizlik" ile suçlamıştı.

Arap dünyasının yanı sıra ABD de ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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