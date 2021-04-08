Ürdün "eski Kraliyet Divanı Başkanı Avadallah'ın serbest bırakıldığı" iddialarını yalanladı

Ürdün'de darbe girişimi iddiasıyla gözaltına alınan eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah'ın serbest bırakıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

Ürdün'de darbe girişimi iddiasıyla gözaltına alınan eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah'ın serbest bırakıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın Ürdünlü resmi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Avadallah'ın halen ülkede gözaltında olduğu belirtildi.

Söz konusu kaynak, hakkındaki hukuki işlemlerin devam ettiği Avadallah'ın ülkeden ayrıldığına yönelik sosyal medya platformlarında dolaşan haber ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, üst düzey bir istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan başkanlığındaki bir heyetin Ürdün'e giderek Avadallah'ın serbest bırakılmasını talep ettiğini ileri sürmüştü.

Ürdün'de darbe girişimi iddiasıyla gözaltına alınan Avadallah'ın Suudi Arabistan vatandaşlığı da bulunuyor.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Prens Hamza, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Amman Başsavcısı Hasan Abdellat da 6 Nisan'da yayımladığı yazılı açıklamayla, Prens Hamza ve aynı suçu işlemekle itham edilen 20 kişiyle ilgili soruşturmaların gizliliğini korumak için yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al