Ürdün, Esed rejiminin 7 Ürdünlüyü serbest bıraktığını duyurdu Ürdün, Beşşar Esed rejimi elinde tutuklu bulunan 7 vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

Ürdün, Beşşar Esed rejimi elinde tutuklu bulunan 7 vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce Esed rejimi tarafından sebep belirtilmeden tutuklanan 7 vatandaşın salıverildiği belirtildi.

Serbest bırakılan vatandaşların yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler eşliğinde Ürdün'e getirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu kişilerin ne kadar süredir tutuklu olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının verilerine göre, iki ülke arasındaki sınır kapısı 2018 Ekim ayı ortalarında tekrar açıldığından bu yana onlarca Ürdün vatandaşı Suriye'ye geçtiğinde rejim tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA