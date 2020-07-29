Ürdün Ermenistan'a silah gönderdiği yönündeki haberleri yalanladı
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Ürdün Ermenistan'a silah gönderdiği yönündeki haberleri yalanladı

Ürdün yönetimi, Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşandığı sırada Ermenistan'a silah gönderdiği yönündeki haberleri yalanladı.

Ürdün Ermenistan'a silah gönderdiği yönündeki haberleri yalanladı
29.07.2020 01:15 | Son Güncelleme: 29.07.2020 01:55

Ürdün yönetimi, Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar yaşandığı sırada Ermenistan'a silah gönderdiği yönündeki haberleri yalanladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Amman Büyükelçisi Rasim Rzayev'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının, Ürdün'ün Bakü Büyükelçisi Sami Abdullah Ghosheh'nin Dışişleri'ne çağrıldığı yönündeki açıklamasından duyulan şaşkınlığın Rzayev'e iletildiği ifade edilen açıklamada, Ghosheh'nin, Dışişleri Bakanlığına "çağrılmadığı" tam tersine orada bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ürdün'ün Ermenistan'a silah göndermesiyle ilgili haberlerin "iddia" olarak nitelendirilerek yalanlandığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Asya İşleri Dairesi Müdürünün Azeri Büyükelçiye, silah satışını, Ürdün savunma sanayisinden silah satın alan özel şirketlerin gerçekleştirmiş olabileceğini ilettiği aktarıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, önceki gün Ghosheh'yi, Ürdün'ün Ermenistan'a silah satışıyla ilgili olarak Dışişleri'ne çağırmıştı.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker şehit olmuş, dört asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere sekiz asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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