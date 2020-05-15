Ürdün ekonomisinin Kovid-19 öncesine dönüşü aylar sürebilir
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Ürdün ekonomisinin Kovid-19 öncesine dönüşü aylar sürebilir

Ürdünlü ekonomi uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülke ekonomisinin eski haline dönmesinin aylar hatta yıllar alabileceğini belirtiyor.

Ürdün ekonomisinin Kovid-19 öncesine dönüşü aylar sürebilir
15.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:04

Ürdünlü ekonomi uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülke ekonomisinin eski haline dönmesinin aylar hatta yıllar alabileceğini belirtiyor.

Kovid-19 pandemisinin küresel çapta ekonomik krize neden olduğunu söyleyen uzmanlar, Ürdün'de işlerin yoluna girmesinin kolay olmayacağı görüşünde.

Ürdünlü ekonomist Zeyyan Zavvane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının tüm ülkelerde olduğu gibi Ürdün'de de ekonomiye ciddi yansımaları olduğunu ifade etti.

"Uzun bir aradan sonra ekonomi sektörüne çalışma izni verilmesi çarkın yeniden dönmesini sağlayacaktır. Ancak bunun kolay ve hızlı olmayacağına inanıyoruz." diyen Zavvane, salgın döneminde çalışmaya devam etme yeteneklerini kanıtlamış sağlık, gıda ve hayvancılık gibi sektörlerin desteği hak ettiğini dile getirdi.

Zavvane, küresel ve bölgesel krizin yol açtığı tedarik zinciri dengesizliklerinin, söz konusu sağlık, gıda ve hayvancılık gibi sektörlere daha fazla ihracat yapmak için büyük fırsat verdiği değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonominin önceki haline dönmesi 2-3 yıl alabilir"

Ekonomist Hüsam Ayiş ise yorumuna daha kötü senaryo üzerinden başladı. Ayiş, "Virüsün kontrol altına alınmasından sonra ekonominin Kovid-19'dan önceki haline dönmesi 2 ila 3 yıl sürebilir." dedi.

Ayiş, ekonomik sektörler tüm yetenekleri ile çalışır ve hükümet tarafından sağlanan finansman fırsatlarından yararlanabilirse ekonominin daha kısa sürede toparlanabileceğini söyledi.

Koronavirüsün hükümetin ekonomide olumlu beklentiler içinde olduğu bir dönemde geldiğini hatırlatan Ayiş, mevcut koşullar göz önüne alındığında cari yıl için beklenen yüzde 2,2'lik büyümede kayıp yaşanacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Ürdün'de, Kovid-19 sürecinde, salgının yayılmasını engellemek amaçlı bir dizi önlem alındı. Bu önlemler kapsamında hafta içi kısmi, hafta sonu tam olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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