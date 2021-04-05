Ürdün'e ait helikopterler Filistin Devlet Başkanı Abbas için Ramallah'a indi
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Ürdün'e ait helikopterler Filistin Devlet Başkanı Abbas için Ramallah'a indi

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Ürdün'e ait helikopterler Filistin Devlet Başkanı Abbas için Ramallah'a indi

Ürdün silahlı kuvvetlerine ait iki helikopter, bazı rutin sağlık testlerini yurt dışında yaptırması planlanan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı almak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine iniş yaptı.

Ürdün silahlı kuvvetlerine ait iki helikopter, bazı rutin sağlık testlerini yurt dışında yaptırması planlanan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı almak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine iniş yaptı.

Adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün'e ait helikopterlerin Abbas'ı başkent Amman'a götüreceğini belirtti.

Abbas'ın bazı rutin sağlık testlerini yaptırmak üzere Amman'dan Almanya'ya gideceğini ifade eden aynı kaynak, Filistin Devlet Başkanı'nın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir dizi görüşme gerçekleştireceğini aktardı.

Filistin Devlet Başkanlığı tarafından önceden duyurulmamış söz konusu "ziyaretin" ayrıntılarına ilişkin bilgi vermeyen kaynak, Abbas'ın Almanya'da ne kadar kalacağına dair bir takvim de belirtmedi.

Ürdün helikopterleri, Abbas'ı aldıktan sonra Amman'a doğru havalandı.

85 yaşındaki Filistin Devlet Başkanı Abbas, daha önce işgal altındaki Batı Şeria ve Ürdün'ün başkenti Amman'daki bazı hastanelerde çeşitli kontrollerden geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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