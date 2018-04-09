Ürdün, Duma'daki Kimyasal Saldırıyı Kınadı

Ürdün, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolü altında bulunan Duma ilçesinde düzenlediği kimyasal saldırıyı kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Duma'da kimyasal silah kullanmasını kınayarak, "Bu saldırı, çirkin bir suçtur." ifadesine yer verdi.

Saldırıyla ilgili bağımsız bir soruşturma açılması gerektiğini belirten Safedi, şunları kaydetti:

"Suriye'de çatışmaların durması ve 2254 sayılı karar temelinde siyasi çözüme ulaşılması çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğini vurguluyoruz."

Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.