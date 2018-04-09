Ürdün, Duma'daki Kimyasal Saldırıyı Kınadı
Ürdün, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolü altında bulunan Duma ilçesinde düzenlediği kimyasal saldırıyı kınadı.
Ürdün, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolü altında bulunan Duma ilçesinde düzenlediği kimyasal saldırıyı kınadı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Duma'da kimyasal silah kullanmasını kınayarak, "Bu saldırı, çirkin bir suçtur." ifadesine yer verdi.
Saldırıyla ilgili bağımsız bir soruşturma açılması gerektiğini belirten Safedi, şunları kaydetti:
"Suriye'de çatışmaların durması ve 2254 sayılı karar temelinde siyasi çözüme ulaşılması çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğini vurguluyoruz."
Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.