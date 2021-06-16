Ürdün, Doğu Kudüs'teki "bayrak yürüyüşü"nün ardından İsrail'e provokasyonlara son vermesi çağrısı yaptı

Ürdün, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda düzenlediği "bayrak yürüyüşü"yle eş zamanlı olarak yaşanan gerginlikten İsrail'i sorumlu tutarak, saldırı ve provokasyonlara son verme çağrısında bulundu.

Ürdün, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda düzenlediği "bayrak yürüyüşü"yle eş zamanlı olarak yaşanan gerginlikten İsrail'i sorumlu tutarak, saldırı ve provokasyonlara son verme çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin bu yürüyüşün düzenlenmesine izin vermesini kınadıklarını belirtti.

İsrail güçlerinin Şam Kapısı, Eski Şehir başta olmak üzere Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik saldırılarını reddettiklerini vurgulayan Fayiz, ayrıca yürüyüş sırasında Yahudiler tarafından atılan "ırkçı ve kışkırtıcı sloganları" da kınadı.

Fayiz, bu tasarrufların "ateşkes sağlamlaştırmaya, gerilim ve şiddeti azaltmaya yönelik tüm bölgesel ve uluslararası çabalara aykırı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda düzenlediği "bayrak yürüyüşü"yle eş zamanlı olarak yaşanan gerginlikten İsrail'in sorumlu olduğunu belirten Fayiz, İsrail'e saldırı ve provokasyonları durdurması çağrısı yaptı.

İsrail polisi korumasında Şam Kapısı'nda toplanan yaklaşık 5 bin fanatik Yahudi, ellerindeki İsrail bayraklarıyla uzun bir süre gösteri düzenlemişti. Gazetecilere ve etraftaki bazı Filistinli gençlere de sataşan Yahudiler, ayrıca "Araplara ölüm" sloganları atmıştı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin çevresinde, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda "bayrak yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al