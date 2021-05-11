Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ülkesi için Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ülkesi için Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu söyledi

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ülkesi için Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kudüs'ün Ürdün için kırmızı çizgi olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kudüs'ün Ürdün için kırmızı çizgi olduğunu belirtti.

Safedi, ABD Dışişleri Bakanlığında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşme öncesi iki bakan ortak basın açıklaması yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi açıklamasında Kudüs'te son derece tehlikeli bir durumun yaşandığını ifade ederek "Ürdün'de defalarca Kudüs'ün bizim için kırmızı çizgi olduğunu, Kudüs'te barış ve istikrarı sağlamanın kilit önemde olduğunu söyledik." dedi.

Şu an için acilen tırmanan gerilimin düşürmeye odaklandıklarını kaydeden Safedi, "Bunun (gerilimin düşmesi) olması için Şeyh Cerrah halkına yönelik provokatif önlemlerin veya Haremi Şerif'teki ihlallerin durması gerekir, statüko korunmalı ve Filistinlilerin haklarına saygı duyulması gerekir ki durumu sakinleştirebilelim ve ABD, Ürdün ve hepimizin istediği iki devletli çözüm temelinde tüm halkların haklarını koruyacak kalıcı, kapsamlı bir barış için siyasi bir ufuk oluşturalım." diye konuştu.

İki devletli çözüm formülünün barış ve istikrara götüren ana araç olacağını belirten Safedi, bu konuda ABD'nin öncülük etmesini beklediklerini dile getirdi.

Safedi, Kral İkinci Abdullah'ın Washington'a gelip ABD yönetimiyle sadece ikili ilişkiler değil aynı zamanda bölge güvenliği ve barışı konularında iş birliği görüşmeleri yapacağını kaydetti.

Toplantıda açıklama yapan Blinken ise Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketler ile Kudüs'te Mescid-i Aksa'daki şiddet ve provokasyonlardan kaygı duyduklarını açıkladı.

Blinken, "Tüm taraflar, gerginliği azaltmalı, gerilimi düşürmeli ve sükunet için pratik adımlar atmalıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri telefonda görüştü
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri telefonda görüştü
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak...
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile Kudüs'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Yusuf el Useymin'le telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Yusuf el Useymin'le telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Serdar Aziz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ülkesi için Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 03:20:01. #1.15#

title