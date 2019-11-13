Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail, güvenliğini Gazze'ye saldırarak sağlayamaz"

13.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:04

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze'ye saldırarak güvenliğini sağlayamayacağını ve Filistin topraklarındaki işgale son vermesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Safedi, bütün gerginlik ve şiddetin İsrail'in Filistin topraklarını işgale devam etmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Safedi, "Herkes için güvenliğin yolu, işgalin sona ermesinden ve uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak iki devletli çözümden geçer." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail, güvenliğini Gazze'ye saldırarak sağlayamaz." vurgusu yapan Safedi, uluslararası toplumun Gazze'ye yönelik saldırıları derhal durdurmak ve Filistinlilerin özgürlük ve devlet olma taleplerini yerine getirmek için çalışması gerektiğini kaydetti.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.

Roketler nedeniyle dün Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat boyunca olağanüstü hal ilan edilmişti.

Bölgedeki gerginlik devam ederken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda dünden bu yana 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Kaynak: AA