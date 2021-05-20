Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail, barış şehri Kudüs'ü zorla göç, baskı ve zulüm alanına çevirdi"
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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail, barış şehri Kudüs'ü zorla göç, baskı ve zulüm alanına çevirdi"

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: 'İsrail, barış şehri Kudüs'ü zorla göç, baskı ve zulüm alanına çevirdi'
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in, barış şehri Kudüs'ü zorla göç, baskı ve zulüm alanına çevirdiğini söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in, barış şehri Kudüs'ü zorla göç, baskı ve zulüm alanına çevirdiğini söyledi.

Safedi, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.

İsrail işgalinin son bulması ve Filistin halkının hakları için her türlü çabayı harcamayı sürdüreceklerini ifade eden Safedi, "Kudüslüler uluslararası hukukla korunmuştur ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini savunmak hukuku savunmaktır. Şeyh Cerrah sakinlerinin yerlerinden edilmesi savaş suçudur." dedi.

Safedi, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, gün geçtikçe İsrail saldırılarında çocuk ve annelerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

"Yeter artık.. Öldürmeye, yıkmaya ve uluslararası hukuku çiğnemeye yeter artık. Gazze'de masum siviller öldürülerek evleri başlarına yıkılıyor ve hakları ihlal ediliyor." diyen Safedi, İsrail'in 11 gün içinde 75 bin Gazzeliyi yerinden ettiğini dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, konuşmasında son olarak da "İsrail, barış şehri Kudüs'ü zorla göç, baskı ve zulüm alanına çevirdi." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail, barış şehri Kudüs'ü zorla göç, baskı ve zulüm alanına çevirdi" - Haberler
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