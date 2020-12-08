Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan "İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün baltalanmaması" vurgusu
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Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan "İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümün baltalanmaması" vurgusu

08.12.2020 20:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:11
Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü baltalayan her türlü icraata karşı daima gereken uyarıda bulunduğunu söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü baltalayan her türlü icraata karşı daima gereken uyarıda bulunduğunu söyledi.

Başkent Amman'ı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile bir araya gelen Safedi, görüşme sonrası mevkidaşlarıyla ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Safedi, görüşmede Ürdün-Avrupa ilişkileri ve Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldıklarını belirtti.

Görüşmede 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının vurgulandığına dikkati çeken Safedi, "Ürdün daima iki devletli çözümü baltalayan her türlü icraata karşı uyarıda bulundu." dedi

Safedi, GKRY ve Yunanistan'ın Filistin meselesinin çözümünü ve iki tarafın müzakerelere dönmesini destekleyen tutumunun önemine vurgu yaptı.

"Orta Doğu'da uluslararası hukuka saygı temelinde müzakereler yoluyla gerginliğin bitirilmesi" çağrısında bulunan Safedi, bölgenin daha fazla anlaşmazlığa ihtiyacı olmadığını dile getirdi.

Mevkidaşlarıyla Yunanistan'ın gelecek yılın başlarında ev sahipliğini yapması beklenen zirve hazırlıkları çerçevesinde görüştüklerini aktaran Safedi, Ürdün, Yunanistan ve GKRY'yi bir araya getirecek zirveye hazırlık olarak, toplantının gündeminde olacak 11 konunun ele alındığını ifade etti.

Yunanistan'ın GKRY ve bölgedeki bazı ülkelerle deniz yetki alanları konusunda tek taraflı adımlar atmaya devam etmesi Doğu Akdeniz'de gerginliğe neden oluyor.

Atina, Ankara'nın Doğu Akdeniz ve Ege ile ilgili konuları müzakere etme teklifine olumlu yanıt vermiyor.

Türkiye, tek taraflı adımlara karşı gerekli önlemleri alma konusundaki duruşunu yineliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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