Ürdün Dışişleri Bakanı, Avrupalı yetkililerle İsrail'in ilhak planıyla mücadeleyi görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ürdün Dışişleri Bakanı, Avrupalı yetkililerle İsrail'in ilhak planıyla mücadeleyi görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Avrupalı yetkililerle İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planıyla mücadele ve barış sürecini yeniden başlatma konularını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı, Avrupalı yetkililerle İsrail'in ilhak planıyla mücadeleyi görüştü
17.07.2020 00:21 | Son Güncelleme: 17.07.2020 00:21

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Avrupalı yetkililerle İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planıyla mücadele ve barış sürecini yeniden başlatma konularını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Fransız, Alman, Letonyalı mevkidaşları ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'le telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Safedi ile Josep Borrell yaptıkları görüşmede, ilhak planının engellenmesi için koordinasyonun ve ortak çalışmaların devam etmesi; iki devletli çözüm temelinde adil bir barışın gerçekleşmesi için müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini vurguladı.

Bakanın, Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile görüşmesinde de taraflar, ilhak planını reddetme, planın uluslararası yasaları ihlal ettiği, barış çabalarını baltaladığına ilişkin ortak tutum konusunda anlaştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı, Fransız mevkidaşına Jean-Yves Le Drian'a ise ilhak planıyla mücadele çabalarından söz etti. İkili, planı engellemek için atılacak adımları koordine etmeyi sürdürme, müzakereleri yeniden başlatma yolları gibi konuları ele aldı.

Safedi Alman mevkidaşı Heiko Maas ile de planla mücadele çabalarını koordine ve barış sürecini yeniden başlatma konularını masaya yatırdı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz başından itibaren "ilhak" etme planını ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı Güncel
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 3. Sayfa
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 3. Sayfa
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi Güncel
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı Güncel
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Perinçek'in '15 Temmuz toplantısı' iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt Güncel
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de 'Dijital Mecralar Komisyonu' kuruluyor
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketleri F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketleri F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Koronavirüsten daha ölümcül olan bubonik veba, Çin ve Moğolistan'dan sonra ABD'ye de sıçradı
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Erkan Akçay Murat Kurum Halife Hafter Erol Katırcıoğlu
Magazin Sıla Emrah Reynmen Demet Akalın
Spor Ünal Karaman Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Tbmm Adana Şehit
Şu an buradasınız: Ürdün Dışişleri Bakanı, Avrupalı yetkililerle İsrail'in ilhak planıyla mücadeleyi görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 00:24:31. #1.15#
title