Ürdün diplomatik kriz yaşayan Cezayir ve Fas'a diyaloğu önceleme çağrısı yaptı

Ürdün yönetimi, Cezayir ve Fas'a aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diyaloğu önceleme çağrısında bulundu.

Ürdün yönetimi, Cezayir ve Fas'a aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diyaloğu önceleme çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Cezayir ile Fas arasındaki diplomatik krize ilişkin açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan son gelişmelerin üzüntü verici olduğu belirtilen açıklamada, "bölgede güvenlik, istikrar ve refahı artırmak ve iki ülkenin bölgedeki önemli rolünü pekiştirmek amacıyla tüm anlaşmazlıkların çözülmesi ve ilişkilerin eski haline dönmesi için diyaloğa öncelik verilmesi" istendi.

Açıklamada, Ürdün'ün tüm kardeş ülkeler arasındaki çatlakların giderilmesi ve iletişim kanallarının açık tutulması için Arap ülkeleri düzeyindeki çalışmaların artırılmasını istediği vurgulandı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al