Ürdün'den uluslararası camiaya Kudüslülerin himayesi için harekete geçme çağrısı

Ürdün, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı'nda toplanan Kudüslülere karşı uyguladığı ihlaller konusunda uyarıda bulunarak, Kudüslülerin korunması için uluslararası camiaya çağrıda bulundu.

Ürdün, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı'nda toplanan Kudüslülere karşı uyguladığı ihlaller konusunda uyarıda bulunarak, Kudüslülerin korunması için uluslararası camiaya çağrıda bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz yaptığı yazılı açıklamada, "Kudüslülere karşı şiddet kullanılması, kabul edilmeyecek bir davranış, kınanmış bir ihlaldir" ifadelerini kullandı.

Fayiz, İsrail makamlarından işgal altındaki Doğu Kudüs'te işgal ile duran bir güç olmasından dolayı uluslararası hukuka uygun şekilde sorumluluklarına bağlı kalmasını istedi.

Özellikle mübarek ramazan ayında güvenlik ve özgürlük içinde Filistinlilerin toplanma haklarının ellerinde alınmamasını gerektiğini belirten Fayiz, Kudüslülere karşı saldırıların durdurulmasını ve Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarına engel olunmamasını talep etti.

Fayiz, Kudüslülere ve Mescid-i Aksa'ya uygulanan ihlaller konusunda uyarıda bulunarak, uluslararası camiayı Kudüslülerin korunma için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

İsrail polisinin 22 Nisan'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve TOMA'larla müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.

İsrail polisi, ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al